Дочка української актриси з "Квартал 95" Олени Кравець Марія похвалилася красою в приспущеному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Е рок!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Марія позує в приспущеному вбранні, показавши на камеру неймовірну схожість із зірковою матір'ю.

"Я в шоці", "Боже, королева", "Ти просто Богиня, красуня, яка подобається", "кайф", "метелик", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія показала себе після зміни образу.

У себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото після зміни стрижки. Юна красуня вчинила дуже сміливо і без жалю обрізала своє довге волосся. Марія зробила модну укладку і позувала на камеру з різних ракурсів. Дівчина не стала наносити макіяж. Вона виглядала дуже свіжо і молодо.

За 40 хвилин пост красуні зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Її шанувальники буквально "засипали" кумира компліментами, розповідаючи знаменитості про те, яка вона красива.

Нагадаємо, що дочка Кравець похвалилася розвагами з подружкою: "трохи про наш досвід...".

Також Politeka писала, що дочка Кравець кардинально змінила імідж, мамі точно сподобається: "Легко сплутати з...».

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець з " Квартал 95 "отримала сувору настанову від мами:"збирай речі і йди".