Дочь украинской актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» Мария показала себя после смены образа

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото после смены стрижки. Юная красотка поступила очень смело и без сожаления обрезала свои длинные волосы. Мария сделала модную укладку и позировала на камеру с разных ракурсов. Девушка не стала наносить макияж. Она выглядела очень свежо и молодо.

«Новая стрижка - новая жизнь?», - подписала фото девушка.

За 40 минут пост красотки собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень нежная», «Тебе идет», «Ну ладно, тебе так хорошо...», «Пупсек», «Стрижка топ», «Красивая», «Вау», «Маш, тебе любая прическа подойдёт)) А почему решила подстричь покороче?», «Тебе так идёт эта стрижка!», «Прямо с показа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мария не первый раз экспериментирует со своей внешностью. До того, как подстричься, она покрасила часть волос в светлый цвет. Как известно, Маша уже давно живет отдельно от родителей. Благодаря своему характеру девушка повзрослела раньше времени.

Стоит отметить, что Маша очень похожа на свою мать. Чем старше она становится, тем очевиднее сходство.

Напомним, что дочь Кравец похвасталась развлечениями с подружкой: "Немного про наш опыт...".

Также Politeka писала, что дочь Кравец кардинально сменила имидж, маме точно понравится: «Легко спутать с…».

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".