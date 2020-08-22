Дочь украинской актрисы из «Квартал 95» Елены Кравец Мария похвасталась красотой в приспущенном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Е рок!» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Мария позирует в приспущенном наряде, показав на камеру невероятное сходство со звездной матерью.
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«Я в шоке», «Боже, королева», «Ты просто Богиня, красавица, которая нравится», «кайф», «бабочка», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, дочь Елены Кравец из «Квартал 95» Мария показала себя после смены образа.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото после смены стрижки. Юная красотка поступила очень смело и без сожаления обрезала свои длинные волосы. Мария сделала модную укладку и позировала на камеру с разных ракурсов. Девушка не стала наносить макияж. Она выглядела очень свежо и молодо.
За 40 минут пост красотки собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Ее поклонники буквально "засыпали" кумира комплиментами, рассказывая знаменитости о том, какая она красивая.
Напомним, что дочь Кравец похвасталась развлечениями с подружкой: "Немного про наш опыт...".
Также Politeka писала, что дочь Кравец кардинально сменила имидж, маме точно понравится: «Легко спутать с…».
Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".