Дочь украинской актрисы из «Квартал 95» Елены Кравец Мария похвасталась красотой в приспущенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Е рок!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Мария позирует в приспущенном наряде, показав на камеру невероятное сходство со звездной матерью.

«Я в шоке», «Боже, королева», «Ты просто Богиня, красавица, которая нравится», «кайф», «бабочка», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, дочь Елены Кравец из «Квартал 95» Мария показала себя после смены образа.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото после смены стрижки. Юная красотка поступила очень смело и без сожаления обрезала свои длинные волосы. Мария сделала модную укладку и позировала на камеру с разных ракурсов. Девушка не стала наносить макияж. Она выглядела очень свежо и молодо.

За 40 минут пост красотки собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Ее поклонники буквально "засыпали" кумира комплиментами, рассказывая знаменитости о том, какая она красивая.

Напомним, что дочь Кравец похвасталась развлечениями с подружкой: "Немного про наш опыт...".

Также Politeka писала, что дочь Кравец кардинально сменила имидж, маме точно понравится: «Легко спутать с…».

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".