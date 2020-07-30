Дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» Маша похвасталась своим увлечением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Марии Кравец.

17-летняя Маша Кравец не так давно окончила, и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Девушка показала одно из своих развлечений на море.

«Ещё немного про наш опыт каякинга», - коротко подписала она фотографии.

На опубликованных кадрах Маша Кравец позирует в подругой в каяке посреди моря.

«Я так люблю фотки оттуда ❤️», - написал в комментариях вероятно подруга девушки. «Я тоже», - ответила Маша Кравец.

Как сообщалось ранее, Мария Кравец со своими друзьями отправилась отдыхать в Одессу и теперь делится задорными кадрами оттуда.

Она показывала, как в компании приятелей вовсю развлекается на аттракционах. Причем, судя по всему, дело происходило поздно вечером.

Позже она запостила видео, снятое в зеркале заднего вида. На нем девушка мчится на машине по ночному городу и снимает, как ветер развевает ее волосы. При этом скорость машины явно не маленькая.

Судя по другим публикациям Маши, она с друзьями сейчас вовсю наслаждается отдыхом в курортном городе, не забывая проводить время на море.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" соблазнительно выгнулась на столе: "Ленчик, не узнать!".

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" поразила идеальными чертами, переплюнув звездную маму: настоящая красотка.

Также Politeka писала, что появилось редкое фото Елены Кравец из "Квартал 95" в соблазнительном комбинезоне.