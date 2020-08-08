Актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец приняла участие в глобальном флешмобе в поддержку женщин против насилия

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артистка разместила черное-белое фото, сделанное со своей дочерью Машей и поделилась воспоминаниями из детства.

«Моя мама когда-то давно сказала мне: «Доченька, запомни, ни насилие не имеет оправдания. Только ты почувствуешь его запах рядом с собой-собирай вещи и уходи оттуда, где тебя унижают ». Это именно я говорю своим девочкам, то же хочу сказать всем женщинам в мире. Пусть только фото остаются черно-белыми, а жизнь играет красками) Точно знаю, что со мной», - написала Кравец.

Обратим внимание, что в сети набирает обороты флешмоб, в считанные дни ставший глобальным. Женщины со всего мира публикуют черно-белые снимки, которые подписывают хештегом #womensupportingwomen, передавая эстафету друг другу.

Елена Кравец получила эстафету от своей звездной коллеги - телеведущей Маши Ефросининой. До этого уже многие украинские и мировые знаменитости поддержали челлендж, среди них певица Джамала, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и гимнастка Анна Ризадтдинова.

Среди мировых личностей в манифесте приняли участие актрисы Дженнифер Энистон, Натали Портман, Риз Уизерспун, а также Виктория Бекхэм.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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