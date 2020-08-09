Дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» удивила резкой сменой имиджа

Как передает Politeka.net, 17-летняя Маша Кравец сделала короткую стрижку, о чем рассказала у себя в Инстаграм. Девушка позировала на камеру, показывая, как сильно ей нравится новый образ. Стоит отметить, что практически такая же прическа у ее мамы Елены. Маша и так сильно похожа на мать, но теперь ее легко спутать с актрисой «Квартал 95», особенно, когда она улыбается.

«Настроение», - коротко подписала девушка видео.

Поклонники не смогли прокомментировать новую стрижку подрастающей звезды, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Как известно, Маша Кравец давно живет отдельно от родителей. Как призналась Елена Кравец, это было вынужденное решение, так как жизнь Маши проходила не в том районе, где живут они с мужем и маленькими детьми. Такое решение далось актрисе нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно. Впрочем, взрослая жизнь пошла девочке на пользу.

Ранее мы писали, что Маша Кравец показала невероятную красоту во время «встречи» рассвета в Одессе. Девушка сидела в лодке, в руках у нее было весло.

«Сегодня встретили рассвет в открытом море», - похвасталась Маша у себя в Инстаграм.

Напомним, что Маша Кравец впечатлила кадрами безумных ночных развлечений: «Полетели».

Также Politeka писала, что Маша Кравец в халате восхитила красотой: «Вылитая мама».

А еще Politeka сообщала, что Маша Кравец покрасовалась с надутыми губами перед зеркалом: личные кадры.