До чего же хороша

Украинская певица Наталья Могилевская сверкнула роскошной фигуркой в коротком платье

У себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позировала в пушистом мини платье, передает Politeka.net. Певица была на радио, где с удовольствием позировала перед камерой. На первом фото Могилевская страстно прижалась к молодому парню, который, вероятно, работает на одной из радиостанций, где была Наталья.

Стоит отметить, что 44-летняя Могилевская выглядит превосходно. Новый цвет волос помог ей сбросить несколько лет и выглядеть более свежей и молодой.

«Спасибо радиостанциям Украины за премьерную неделю «Белого самолета»! 1 000 000 просмотров на YouTube за неделю, горячая ротация почти на всех радиостанциях страны. Это успех!», - похвасталась Могилевская под фото.

За час ее фото собрало почти 6 тысяч лайков. В комментариях звезде оставила массу приятных слов.

«Натуся, прекрасная Натуся. Блондинкаааа суперрр», «Так вы теперь блондинка навсегда?», «Наталья, вам очень идет цвет волос. Я изначально вас не узнала, вы огонь женщина», «Платье бомба!», «Наталья, вы красивая. Обожаю вас и ваше творчество», «Как Вам круто в этом цвете!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Могилевская вместе с Катей Осадчей сверкнули невероятной красотой в роскошных платьях.

Напомним, что Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, Могилевская покорила непринужденным образом: «Как куколка».

Также Politeka писала, что Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры: «Я обещала вам…».