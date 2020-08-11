Украинская певица Наталья Могилевская и хореограф Влад Яма встретятся в новом телешоу

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на странице телеканала "1+1" в социальной сети "Инстаграм".

Влад Яма и Наталья Могилевская стали одной из самых горячих пар в первом сезоне шоу "Танці з зірками". Теперь же знаменитости воссоединятся в рамках шоу "Маскарад", но будут соревноваться друг против друга в составе разных команд. Имена других участников пока содержат в строжайшем секрете.

На опубликованном фото Влад Яма позирует в рубашке на голое тело с уверенным взглядом. Наташа Могилевская выбрала более яркий образ, изюминкой которого стала сверкающая подвеска во всю грудь и плечи, она надела также откровенную белую блузку и черную юбку.

"Бывшие партнеры на первых «Танцах со звездами», известная телепара - певица Наталья Могилевская и хореограф Влад Яма встретятся по разные стороны «баррикад» в новом шоу «Маскарад». Хореограф и певица будут конкурентами, войдя в состав различных команд", - пишет "1+1". - "В шоу примут участие две звездные команды, которые будут пытаться угадать как можно больше героев, скрытых под образами, и соревноваться между собой в конкурсах. Полный состав звездных команд пока держится в тайне... Уже этой осенью на 1+1".

Пользователей социальной сети заинтриговал анонс от телеканала. Многие порадовались, что снова увидят знаменитую пару в одном шоу:

"Ля, я думала надо гадать, кто за маской.. А тут бац и имена 👀 а, в чем суть шоу????"; "Очень, очень, очень ждем"; "Я жду этого поединка"; "Могилевская красотка👍👍Молодеет хорошее👍"; "Ничего не поняла 😂 точнее шоу не нашла 😂😂😂😂😂 короче ждём.. Насколько я поняла 2 команды, их участники а эта звезды которые будут угадывать... Типо того".

Напомним, Наталья Могилевская в белоснежном наряде произвела фурор во время торжества: "Спасибо, мой любимый..."

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