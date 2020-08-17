Легендарная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула роскошной фигурой во время танца на вечеринке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Закулисье...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Могилевская позирует в белоснежном мини, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. При этом вместе с ней в «клетке» танцует мужчины в одних шортах. Благодаря тому, что в какой-то момент наряд певицы раскрылся, в кадр попала внушительная грудь кумира миллионов.

Уточним, что пост красотка сопровождала хештегом «Белая вечеринка». А ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.

«Горячая леди», «огонь! Очень стильно», «это просто вау», «стильно и красно», «Вам очень идёт блонд», «Это ооооочень стильно и красиво», «суперская», «помолодела Наташа, и пустилась в пляс к красавчикам», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в ярком наряде. Так, на них Могилевская позирует в ярком костюме, который решила распахнуть и посветить совершенной фигурой.

Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».

А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".

Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".