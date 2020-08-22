Фітнес-модель зі Сполучених Штатів Ана Чері посвітила розкішними вигинами в латексному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні я вбираюся в біле", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісному латексному вбранні, демонструючи розкішні вигини. Ефекту кадру надає те, що на знаменитість зверху капає вода.

Уточнимо, що красуня не соромилася демонструвати свої розкішні вигини з різних ракурсів і поз, проте її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки ними знаменитість поділилася у себе на сторінці в сторіс.

До цього ми розповідали, що Ана Чері показала всю себе у в'язаній чорній білизні.

Яскраві фото з пляжу, стильні кадри їх фотосесій для дорослої аудиторії, пости з тренувань – все це є в профілі зірки в соціальній мережі Instagram. Тому кожне фото і ролик знаменитості виглядає по-різному, а сама фітнес-тренер привертає увагу нарядами.

У моделі кілька мільйонів фанатів, завдяки тому, що Чері виставляє ще й уривки тренувань, показуючи, як накачати сідниці або зробити сталевий прес, також Ана є власницею власного бренду спортивного одягу та фітнес-клубу, який створила зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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