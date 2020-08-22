Фитнес-модель из Соединенных Штатов Ана Чери посветила роскошными изгибами в латексном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сегодня я наряжусь в белое», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном латексном наряде, демонстрируя роскошные изгибы. Эффекта кадру придает то, что на знаменитость сверху капает вода.
Уточним, что красотка не стеснялась демонстрировать свои роскошные изгибы с разных ракурсов и поз, однако ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ними знаменитость поделилась у себя на странице в Сторис.
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Как сообщалось ранее, Чери похвасталась роскозной фигурой в черном белье.
Красотка любит привлекать внимание горячими кадрами, часть из которых делаются прямо во время тренировок Чери. Поэтом ее профиль буквально "забит" снимками на спортивную тематику.
У модели несколько миллионов фанатов, благодаря тому, что Чери выставляет еще и отрывки тренировок, показывая, как накачать ягодицы или сделать стальной пресс, также Ана является владелицей собственного бренда спортивной одежды и фитнес-клуба, который создала со своим мужем.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
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