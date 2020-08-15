Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя в вязаном черном белье

Яркие фото с пляжа, стильные кадры их фотосессий для взрослой аудитории, посты из тренировок – все это есть в профиле звезды в социальной сети Инстаграм. Поэтому каждое фото и ролик знаменитости выглядит по-разному, а сама фитнес-тренер привлекает внимание нарядами.

У модели несколько миллионов фанатов, благодаря тому, что Чери выставляет еще и отрывки тренировок, показывая, как накачать ягодицы или сделать стальной пресс, также Ана является владелицей собственного бренда спортивной одежды и фитнес-клуба, который создала со своим мужем.

Поэтому новое фото, на котором загорелая фитнес-модель позирует в сетчатом вязаном белье черного цвета, немало взбудоражило фанатов. Образы Аны поклонники довольно нередко копируют, старясь подражать девушке:

«Двойное касание и смахивание 😜», «Можно ли быть с тобой💕💕💕», «Muy Preciosos y lindos sus pies se ven muy deliciosos», «Какая девочка шальная 😍😍❤️», «Так горячо», «Любимый вид этого тела», «Горячая горячая девочка», «Горяча и дикая», «холодна, как зимний день, жаркая, как летний бриз», «Милая ты, Чери❤️✅», «Самая красивая женщина когда-либо была ты, боже, ты такая великолепная, и никого не видела, но они выглядят так же красиво, как ВЫ», «Ты такая великолепная 😍».

Также девушка решила восхитить новым образом. На странице Аны в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором мокрая после водных процедур Ана посветила идеальными изгибами.

Девушка без смущения демонстрирует свое тело в самых разных образах, при этом она не боится быть не понятой - тысячи поклонников каждый день восхищаются ее фигурой,комментируют видео с тренировок и сохраняют снимки из постановочных фотосессий.

Образ загорелой Чери в леопардовом купальнике на мокрую кожу также не оставил их равнодушными.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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