Українська виконавиця і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула ідеальними вигинами в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Танці з холодильником», - коротко підписані кадри.

На опублікованих кадрах Кумейко позує на камеру в прозорому вбранні, з-під якого видніється красива нижня білизна. При цьому співачка ефектно рухається під звуки музики, ефектно демонструючи струнке і підтягнуте тіло.

Однак шанувальники Кумейко не могли висловитися про ідеальні вигини й танці кумира, оскільки красуня вирішила викинути кадри у себе в сторіс.

До цього ми розповідали, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", запаморочила голову чарівним фото.

Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі.

Красуня вмостилася на коліна, захопивши жменю білого піску. З одягу на ній видно тільки чорний топ, що відкриває чудовий вид на її апетитні принади. Дівчина вибрала вдалий ракурс, знявши себе зверху. При цьому обличчя Анастасії не видно, тільки лише спокусливе декольте, ноги й руки.

Нагадавши, волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках вразила видом на яхті:"шикарна самочка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна екс-Nikita звела з розуму вигинами в купальнику під жарким сонцем:"Тигриця".

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