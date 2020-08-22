Популярна українська співачка Настя Каменських показалася в яскравому образі

Відома українська виконавиця не перестає дивувати своєю поверховістю і зухвалими нарядами. Так, Каменських в черговий раз вразила своїх шанувальників ефектним знімком, передає Politeka.net

Справа в тому, що днями завершилися зйомки нового Настиного кліпу під назвою #AHUEVO.

За словами співачки, він вийшов просто запаморочливо яскравим і незвичайним. Його можна буде подивитися 4 вересня.

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«А на фото-мій перший образ з кліпу! Мені він дуже подобається і сподіваюся, вам сподобався теж! Напишите️ напишіть, як він вам 📩», - повідомила Каменських.

Шанувальники моментально відреагували на новий образ. Менше ніж за годину, фотографія набрала понад 15 тисяч відміток «мені подобається». Всі в захваті!

"Боже🤩 🤩така красива🔥🔥🤩😍😍😍🖤🖤🖤♥️♥️♥️🤍🤍🤍💚💚💚💥💥💥😍😍😍😍😍», «Попа, як у Кім", " класний образ, а ти красуня💓», «Ось це ніжка😅», «крута і дуже красива»,- захоплюються в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських показала, як проводить час на вихідних.

Найчастіше Каменських демонструє ідеальні образи з легким макіяжем на обличчі з "природним" ефектом під час фотосесій. Настя любить показувати і домашні вбрання разом з тим, як проводить будні. При цьому зірка не забуває про тренування.

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