Популярна українська співачка Настя Каменських показалася в яскравому образі
Відома українська виконавиця не перестає дивувати своєю поверховістю і зухвалими нарядами. Так, Каменських в черговий раз вразила своїх шанувальників ефектним знімком, передає Politeka.net
Справа в тому, що днями завершилися зйомки нового Настиного кліпу під назвою #AHUEVO.
За словами співачки, він вийшов просто запаморочливо яскравим і незвичайним. Його можна буде подивитися 4 вересня.
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«А на фото-мій перший образ з кліпу! Мені він дуже подобається і сподіваюся, вам сподобався теж! Напишите️ напишіть, як він вам 📩», - повідомила Каменських.
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Шанувальники моментально відреагували на новий образ. Менше ніж за годину, фотографія набрала понад 15 тисяч відміток «мені подобається». Всі в захваті!
"Боже🤩 🤩така красива🔥🔥🤩😍😍😍🖤🖤🖤♥️♥️♥️🤍🤍🤍💚💚💚💥💥💥😍😍😍😍😍», «Попа, як у Кім", " класний образ, а ти красуня💓», «Ось це ніжка😅», «крута і дуже красива»,- захоплюються в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських показала, як проводить час на вихідних.
Найчастіше Каменських демонструє ідеальні образи з легким макіяжем на обличчі з "природним" ефектом під час фотосесій. Настя любить показувати і домашні вбрання разом з тим, як проводить будні. При цьому зірка не забуває про тренування.
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