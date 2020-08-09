Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото, похваставшись стильным образом

После похудения Настя активно меняет свои наряды, экспериментирует со стилем и любит смелые образы. В этот раз в социальной сети Инстаграм на своей странице она представила очередной кадр в стильном и простом наряде.

Настя примерила аккуратное платье на тоненьких лямках и позировала без лифчика. При этом свои пышные и кудрявые локоны звезда собрала в высокий пучок, дополнив образ массивными серьгами кольцами, такими же брослетами в том же стиле и нанесла на лицо легкий макияж с акцентом на ее выразительные скулы. Завершает образ артистки маникюр с блекло красным оттенком лака на ноготках.

«Старуха уже», «@alina.6141 вы старуха.А Настя красивая молодая женщина, а если 33 это по Вашему старость ,то лечитесь», «Красный 🔴 где😂?», «Стрелки неровные...😍😍😍😍😔», «Красотка 😍😍», «Красавица любимая👄», «А где здесь красный ???🤔», «Лучшая 😍», «Эффектный черный Настя», «Малиновый маникюр на твоих руках выглядит блистательно!», - пишут пользователи.

Не секрет, что Настя активно пользуется молодежным приложением "Тик-Ток", в котором каждый день делится специальными роликами, используя разные фильтры. Певица стала популярна на данной платформе еще несколько месяцев назад и даже получила награду. Теперь свои видео она выкладывает и в Инстаграм, однако, далеко не всегда их воспринимают положительно.

Мы также писали, чтобы набрать популярность среди разных возрастных категорий, Настя начала записывать шуточные подростковые видео, которые пользуются спросом в "Тик-Ток", однако в этот раз записанное видео не понравилось пользователям сети. Позируя в стильном белом платье и с нюдовым макияжем на лице, Настя показала, как умеет позировать для съемок, а также и то, как может быть шутливо недовольной. "Кривляния" Каменских, как написали пользователи в Инстаграм, они расценили так:

«Как всегда, делать нехер....», «🤦‍♂️🤦‍♂️Блин Настя завязывай...... 😎», «Что это было🤣», «@ol_esia8609 она сама не знает😆», «Красавица🔥,» Пора угомониться🤗😘😍», «😂😂😂😂Nice», «Красоточка😍», «Мулярка....», «Ах ты львица,Потапа уже всё заточила😂», «Настя ви дуже прикольна🔥🌷😘😘😘».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".