Украинская певица Настя Каменских похвасталась кадром с отдыха

Она опубликовала фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

На снимке Каменских позирует в ярком сетчатом пляжном мини-платье, под которой надет купальник-бикити, но он практически сливается с цветом кожи, и создается впечатление будто на певице только легкая ажурная накидка.

Певица стоит под пальмой на фоне морского пейзажа. Она закрывает глаза руками и широко улыбается.

«Закройте глаза и погрузитесь в самые теплые воспоминания. И пусть они поцелуют твою душу ❤️», - подписала артистка снимок.

Каменских не усояла перед соблазном показать себя с красивым загаром на море, хотя, как известно, сейчас она находится в Украине.

Отметим, артистку даже заподозрили в беременности.

«А зачем такой загар??», «Красотка любимая💋», «Какой загар», «Какая красотка❤️», «Очень классная», «Беременная», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее сама Каменских признавалась, что уже готова стать мамой. Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.