Популярная украинская певица Настя Каменских показалась в ярком образе

Известная украинская исполнительница не перестает удивлять своей этажностью и вызывающими нарядами. Так, Каменских в очередной раз поразила своих поклонников эффектным снимком, передает Politeka.net

Дело в том, что на днях завершились съёмки нового Настиного клипа под названием #AHUEVO.

По словам певицы, он получился просто головокружительно ярким и необычным. Его можно будет посмотреть 4 сентября.

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«А на фото - мой первый образ из клипа! Мне он очень нравится и надеюсь, вам понравился тоже! ☺️ Напишите, как он вам 📩», - сообщила Каменских.

Поклонники моментально отреагировали на новый образ. Меньше чем за час, фотография набрала свыше 15 тысяч отметок «мне нравится». Все в восторге!

«Боже🤩🤩такая красивая🔥🔥🤩😍😍😍🖤🖤🖤♥️♥️♥️🤍🤍🤍💚💚💚💥💥💥😍😍😍😍😍», «Попа, как у Ким», «Классный образ ,а ты красотка💓», «Вот это ножка😅», «Крутая и очень красивая», -восхищаются в сети.

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских показала, как проводит время на выходных.

Чаще всего Каменских демонстрирует идеальные образы с легким макияжем на лице с "естественным" эффектом во время фотосессий. Настя любит показывать и домашние наряды вместе с тем, как проводит будни. При этом звезда не забывает о тренировках.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"