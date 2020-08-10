Знаменитая украинская певица Настя Каменских покорила очередным роликом, заснятым для приложения "Тик-Ток"

В подростковом приложении певица снимает множество роликов каждый день, причем ради популярности Настя часто делает странные вещи: кривляется, переодевается, показывает свое белье и даже прыгает с макияжем ив одежде в бассейн.

В этот раз артистка в коротеньких мини-ортиках и леопардовом монокини показала, как обливается водой и веселится на заднем дворе своего дома. На странице в Инстаграм звезда получила сотни комментариев в ответ по поводу выложенного видео.

При этом сама Настя ни на похвалу, ни на критику не реагирует, продолжая снимать свои мини-клипы и далее. В "Тик-Токе" ролики Насти стали довольно популярны - ранее Каменских даже получила за них награду.

«Fresh way to start the day💦 Good morning, world 😘», - написала Настя под постом.

Вот что ответили пользователи:

«Восхищаюсь твоей красотой», «Что за программа? Тоже так хочу! Красиво!!!!!», «Опять этот язык🤦‍♀️ ну вот все хорошо но это...», «Как? Я тоже так хочу», «so bracing 🥶😂», «Настя, спасибо Вам за позитив!!!», «Интересно получилось😍», «Детский сад».

Также ранее звезда поделилась новым жарким снимком с отдыха на своей странице в Инстаграм.

В эти дни Настя вовсю наслаждается летним солнцем и пляжными развлечениями на море, при этом не забывая делиться с поклонниками кадрами своего отдыха. На этот раз звезда опубликовала новое фото, на котором показала свое роскошное летнее тело.

Так, на снимке Настя позирует на фоне моря в черном купальнике-бикини. Стильный наряд певицы привлекает к себе внимание оригинальной бахромой и высокой посадкой плавок, которая добавляет купальнику пикантную изюминку. Свой модный образ Настя дополнила большими очками и часами.

Певица стоит, соблазнительно прогнувшись слегка в сторону и выставив одну ногу вперед, чтобы сделать свою фигуру еще более стройной. Отметим, что такая фигура далась певице не легко, ведь в свое время ей пришлось бороться с лишним весом. Теперь она активно поддерживает полученный результат при помощи тренировок и правильного питания.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.