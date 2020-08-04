Популярную украинскую исполнительницу Настю Каменских поздравили с беременностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Артисттка поделилась новым снимком в оригинальном наряде.

«Showtime babe 😏🔥», - коротко подписала снимок Каменских.

При этом в Сети не только восхищались красотой артистки, но даже заподозрили, что она ждет ребенка.

«Поздравляю беременяшка!!!», «Потап пояс верности натянул?», "Штаны, а сверху трусы", «Вах! Какая женщина!», «Обожаю Настю!❤️ Она и талантливая, и голос есть, и красивая, и естественная. И эпатажная. Такой и должна быть певица, на мой взгляд! А то, что она на испанском запела - это вообще огонь!», «Хватит позировать пора рожать детей а не дурью маяться», «NK с каждым днём всё хорошеет❤️», «Пушка», «Тут настоящая ваша фигура без Фотошопа и она супер Настюш», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее сама Каменских признавалась, что уже готова стать мамой. Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.

«В перерывах дети ждут фотографию, смотрят своими глазками, обнимают, дергают за волосы – и мне это все очень приятно. Может, я уже в том возрасте, когда очень надо детей и хочется, поэтому я так к этому всему отношусь», — говорила Каменских.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".