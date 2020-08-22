Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, блиснула досконалими формами в ліфчику

Зірка із завидною регулярністю публікує палкі фото і відео в Instagram, пише Politeka.net. Так, красуня опублікувала спекотне сторіз в ліфчику.

На кадрах модель, що обпалює, підняла перед собою камеру і показала апетитні округлості в ліфчику.

Чорна тканина обтягнула величезні принади, які ледь не вистрибували з білизни. Вигляд у красуні був спокусливим і зачаровуючим.

До того ж Кім зробила зачіску, що створює мокрий ефект. Вона розпустила довге волосся і поклала набік частину з нього. Макіяж з акцентом на пухкі губи і пишні вії виглядає приголомшливо.

У наступному відео модель постала у чорній сукні з глибоким декольте, з якої ледь не вистрибував неслухняний бюст.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Вигляд у зірки просто зачаровує, тому, ймовірно, красуню завалили компліментами в директ.

Нагадаємо, Кім Лі позувала в леопардовому боді, яке підкреслило її апетитний горішок і обтягнуло груди. Дівчина сиділа на краю, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Модель закрила очі від задоволення, демонструючи свої ідеальні вигини.

"Дорогий всесвіт, я готова", - підписала фото Кім.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позувала у вузькому топі і шортах. Дівчина стояла на доріжці біля дороги на тлі пальм. Зірка без сорому показала свою підтягнуту фігуру, залишивши волосся розпущеним. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок досить пікантним.

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