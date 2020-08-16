Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на обложке модного журнала

Как передает Politeka.net, красотка разместила свежий снимок на своей странице в Инстаграм.

Модель попала на обложку глянцевого издания о моде, стиле и красоте, под названием Harper's Bazaar.

На нем красотка попозировала в дерзком образе. На ней был надет черный кожаный комбинезон с оголенной спиной, туфли на каблуках, а длинные волосы небрежными локонами спадали на одно плечо. Ким Ли была ярко накрашена и смотрела в камеру.

Пользователи пришли в восторг от такой дерзости. Они написали множество комментариев.

«Так круто», «Огонь», «Статус королевы», «Ты самая красивая в мире 🔥», «Богиня», «Выходи за меня», «Теперь я знаю причину, по которой мой телефон внезапно начинает нагреваться», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ без лишнего смущения.

На фото модель показывает себя в черном полупрозрачном корсете, который подчеркнул точеную талию красавицы. Ким соблазнительно легла на кровать и без смущения показала в королевском декольте свое достоинство. Звезда лежала рядом с подсвечником, а рукой взялась за волосы, делая фотографию максимально жаркой.

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