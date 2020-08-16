Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и рассказала про достижение целей

На фото красотка позирует в блестящем платье с огромным декольте. Ким без стыда демонстрировала свою пышную грудь и ножки, которые выглядывали из-под наряда. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель умостилась на большом кресле, а рядом можно увидеть несколько подушек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Либо я найду способ, либо я сама его сделаю", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Теперь это женщина", "Вы очень красивы, поздравляю", "Хорошего дня", "Великолепная дама", "Есть только один способ и это вверх", "Это твой карантинный вид? Нравится".

Мы писали, что корейская модель Ким Ли похвасталась роскошными формами в платье с декольте.

«Она сказала, что сможет, поэтому она сделала», - говорится в подписи.

Уточним, что свой немногословный пост красотка сопровождала снимком в дерзком мини с вырезом, который едва выдерживал внушительные объемы знаменитости. Дополняли образ красотки красивые серьги.

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