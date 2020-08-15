Красотка показала всю себя

Известная модель Кайли Дженнер показала себя в смелом наряде, восхитив фанатов

На фото красотка показала себя в платье с огромным декольте и почти открытым животом. Звезда стояла у старинного зеркала с распущенными волосами, демонстрируя идеальную фигуру. Кайли не надела белье, поэтому ее пышная грудь практически вырвалась на волю. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более семи миллионов лайков и написали множество комментариев:

"Икона", "Стиль", "Чертовка Кайли Дженнер", "Она такая же злодейка, как я", "Ты хорошо выглядишь", "Ты выглядишь потрясающе", "Черт, линда", "Прекрасно", "Первый в первое мгновение".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесменша Кайли Дженнер сразила свежим луком в леопардовом наряде.

В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с большим декольте подчеркнуло большую грудь.

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На фото Кайли показала себя в коротеньком платье без белья.

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