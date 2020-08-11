Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской дивы Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в платье с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Она сказала, что сможет, поэтому она сделала», - говорится в подписи.
Уточним, что свой немногословный пост красотка сопровождала снимком в дерзком мини с вырезом, который едва выдерживал внушительные объемы знаменитости. Дополняли образ красотки красивые серьги.
Поклонники Ким Ли были в восторге от увиденного, о чем свидетельствуют множественные комментарии под кадром.
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«Божественна», «абсолютная красота», «смотрю на тебя, и любуюсь», «боже, да ты вылитая Кайли Дженнер», «очень красивая поза», «а ты горячая штучка», «какое непристойное платье», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, сверкнула формами в одном корсете
«Будь настолько прекрасна душой, чтобы люди жаждали твоих вибраций», — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ким Ли позирует сидя на кровати в одном корсете, демонстрируя невероятные формы. Красотка позирует спиной на камеру, из-за чего кадр выглядит еще более соблазнительным.
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