Вот это изгибы

Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской дивы Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Она сказала, что сможет, поэтому она сделала», - говорится в подписи.

Уточним, что свой немногословный пост красотка сопровождала снимком в дерзком мини с вырезом, который едва выдерживал внушительные объемы знаменитости. Дополняли образ красотки красивые серьги.

Поклонники Ким Ли были в восторге от увиденного, о чем свидетельствуют множественные комментарии под кадром.

«Божественна», «абсолютная красота», «смотрю на тебя, и любуюсь», «боже, да ты вылитая Кайли Дженнер», «очень красивая поза», «а ты горячая штучка», «какое непристойное платье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, сверкнула формами в одном корсете

«Будь настолько прекрасна душой, чтобы люди жаждали твоих вибраций», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует сидя на кровати в одном корсете, демонстрируя невероятные формы. Красотка позирует спиной на камеру, из-за чего кадр выглядит еще более соблазнительным.

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