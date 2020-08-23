Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер справила неймовірні враження у своїх фанатів
Красуня постійно хвалиться досконалими формами в Instagram і розбурхує фантазії своїх шанувальників, пише Politeka.net. Фанати створили сторінку, на якій публікують одні з найгарячіших знімків свого кумира.
На одному з фото зірка постала в обтягуючому костюмі тілесного кольору. Тканина була настільки вузькою, що з "силою" обвила всі достоїнства пишнотілої красуні.
Крім того, прозора сіточка в районі рукавів, талії і ніг надавала нереальної пікантності образу і давала розігратися буйній фантазії шанувальників.
Блискучі прикраси і крихітна сумочка завершили образ знаменитості.
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Модель позувала на кріслі біля каміна, закинувши ногу на ногу. Її образ був доповнений красивим макіяжем з акцентом на блискучі губи.
За 13 годин користувачі мережі поставили понад 1000 лайків і написали багато коментарів. Люди відзначали, що для них зірка просто ідеал.
"Про таку тільки мріяти", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в рожевому міні-бікіні, яке трималося на найтонших бретельках. Останні сильно напружилися під вагою пишних грудей зірки. Трикутники тканини обтягнули бюст зірки, а невелика відстань між принадами надавала образу ще більшої сміливості.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.
Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо. Від форм красуні не можна відвести погляду.
Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні
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А ще Politeka повідомляла, що апетитна Кайлі Дженнер відпила з келиха і відразу задерла сукню