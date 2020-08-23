Зірка привернула до себе особливу увагу

Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер справила неймовірні враження у своїх фанатів

Красуня постійно хвалиться досконалими формами в Instagram і розбурхує фантазії своїх шанувальників, пише Politeka.net. Фанати створили сторінку, на якій публікують одні з найгарячіших знімків свого кумира.

На одному з фото зірка постала в обтягуючому костюмі тілесного кольору. Тканина була настільки вузькою, що з "силою" обвила всі достоїнства пишнотілої красуні.

Крім того, прозора сіточка в районі рукавів, талії і ніг надавала нереальної пікантності образу і давала розігратися буйній фантазії шанувальників.

Блискучі прикраси і крихітна сумочка завершили образ знаменитості.

Модель позувала на кріслі біля каміна, закинувши ногу на ногу. Її образ був доповнений красивим макіяжем з акцентом на блискучі губи.

За 13 годин користувачі мережі поставили понад 1000 лайків і написали багато коментарів. Люди відзначали, що для них зірка просто ідеал.

"Про таку тільки мріяти", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в рожевому міні-бікіні, яке трималося на найтонших бретельках. Останні сильно напружилися під вагою пишних грудей зірки. Трикутники тканини обтягнули бюст зірки, а невелика відстань між принадами надавала образу ще більшої сміливості.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.

Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо. Від форм красуні не можна відвести погляду.

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