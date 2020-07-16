Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась отдыхом с друзьями

Красотка опубликовала кадры своих развлечений в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.

Модель позировала с бокалом в руках, а на одном из фото демонстративно выпила из него.

Знаменитость выбрала для прогулки легкое светлое платье с черным принтом. Летний наряд выделил пышные прелести звезды, а также подчеркнул талию.

На одном из фото безумная красотка игриво задрала платье и выставила вперед ножку. Модель так сильно подняла наряд, что даже едва не показала самые пикантные места.

Дженнер изящно выгнулась, выставив назад большую пятую точку. Красотка подняла лицо к солнцу и улыбнулась. Ее образ завершили очки с белой оправой, которые она надела на голову.

Стоит отметить, что на заднем фоне, кроме природы, можно заметить и парня в джинсах, который был чему-то очень рад.

Фото не собрали много лайков и комментариев, возможно, красотку засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в лифчике, который фанаты сделали сверкающим. Белье сияло золотом, оно натянулось на упругих формах, видно, как бретелькам тяжело удерживать столь большой бюст.

Огромные формы выставились из бюстгальтера и будто налились, но красотка этого не стыдится, а наоборот гордится такой роскошью.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер активно проводит время на отдыхе, развлекается с подругами и сестрами, причем делает это с размахом. Недавно модель примерила жаркое платье необычного кроя со стяжками на спине и ягодицах. Также можно заметить пикантный разрез сзади, подчеркивающий тонкую талию знаменитости.

Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

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