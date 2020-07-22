Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится перед походом на пляж

Одна из самых знаменитых моделей очень любит активный пляжный отдых, на ее странице в Инстаграм можно увидеть множество теплых и летних кадров, также Кайли любит отдыхать у бассейна и делиться кадрами, сделанными во время ее шалостей.

В этот раз стройная красотка показала фигуру в нюдовом бикини во время того, как сама она для лучшего загара наносила специальный спрей на тело. Откинув светлые локоны за спину, Кайли выглядела весьма потрясающе.

Отметим, девушка привысно также сдалала акцент на пятой точки, которой гордится также, как и ее сестра Ким. Девушка любит поворачиваться спиной или боком к камере, чтобы фотографи поучили идеальный ракурс ее фигуры.

«Идеальное тело», «Разорви его», «Так соблазнительно. 🔥🔥», «Belle taille 😘❤️❤️❤️», «Ура такая красивая 😍 😇🙉», «Горячий видок», «Большие ноги, но маленький животик? В чем секрет?», «Это шрам или татуировка?», «🤩😍😘 Красота😍😘🤩 ​​Любовь 🌏 Мир 🤪😜 @international_conscience_day», «Не хватает слов и на этой земле нет ничего, что могло бы сравниться с твоей красотой», «Солнцезащитный крем или нет😻», «Чертовски красивая hashape 👍», - написали фанаты.

До этого Кайли предстала перед фанатами без одежды и каких-либо украшений. Соблазнительная знаменитость решила прикрыть грудь рукой, а лицо скрыла за соломенной шляпой, но это не помешало фанатам восхититься образом Дженнер:

«Мне нужно еще несколько частных фотографий, чтобы изучить эти груди, чтобы я мог их распознать 😌», «Это должно быть обложка нового альбома Тревиса», «Не все должны видеть это слишком много тела», «Как она может быть такой блестящей», «Дайте мне их увидеть», «@tgaarciaa Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать снимок, подобный этому, в один прекрасный день !!», «Очень красивый и великолепный вид», «Черт возьми, я бы хотел, чтобы у меня была такая фотография, но все мои фотографии вроде плохие LOL», - написали поклонники.

Похоже, девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюбленного. Девушка предпочитает проводить время с подружками на пляже или у бассейна.

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