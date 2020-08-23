Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер произвела невероятные впечатления у своих фанатов
Красотка постоянно хвастается совершенными формами в Инстаграм и будоражит фантазии своих поклонников, пишет Politeka.net. Фанаты создали страничку, на которой публикуют одни из самых горячих снимков своего кумира.
На одном из фото звезда предстала в обтягивающем костюме телесного цвета. Ткань была настолько узкой, что с "силой" обвила все достоинства пышнотелой красотки.
Кроме того, прозрачная сеточка в районе рукавов, талии и ног придавала нереальной пикантности образу и давала разыграться буйной фантазии поклонников.
Сверкающие украшения и крохотная сумочка завершили образ знаменитости.
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Модель позировала на кресле возле камина, закинув ногу на ногу. Ее образ был дополнен красивым макияжем с акцентом на блестящие губы.
За 13 часов пользователи сети поставили более 1000 лайков и написали много комментариев. Люди отмечали, что для них звезда просто идеал.
"О такой только мечтать", - написал один из поклонников.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в розовом мини-бикини, которое держалось на тончайших бретельках. Последние сильно напряглись под тяжестью пышной груди звезды. Треугольники ткани обтянули бюст звезды, а небольшое расстояние между прелестями придавало образу еще большей смелости.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.
Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно. От форм красотки нельзя отвести взгляда.
Напомним, аппетитная Кайли Дженнер в мини-бикини дала полюбоваться своими лакомыми местами: "Идеал!"
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