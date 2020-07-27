Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала стройную фигуру в нюдовом бикини

Популярная модель любит веселиться с подругами, устраивать съемки на отдыхе и удивлять домашними кадрами в неожиданных образах после смены имиджа. Девушка любит также хвастаться модными платьями во время вечеринки.

В этот раз Кайли решила поделиться фото, сделанным во время отдыха. Девушка предстала в нюдовом бикини с аккуратными кольцами вместо завязок на бедрах.

Длинные и светлые локоны девушки были распущены, сама модель соблазнительно склонилась перед камерой и приподняла волосы для большей пикантости.

«Выглядишь так хорошо, когда наклоняешься. Смотрите в глаза! 💭💭», «Я хочу этот комплект бикини», Волшебная русалочка😍😍😍🔥🔥🔥», «Я бы надела это», «Очень романтичная детка💚💚❤», «Делает фото с каждым днем горячее», «люблю тебя, Кайли ❤️», «Черт бы тебя побрал 🍑🍒, «Что за игры вы здесь устроили, вау️❤️», - пишут восхищенные фанаты.

Также Кайли удалось показать, что она не только похудела, но еще и находится в поисках "себя". Дело в том, что девушка постоянно меняет свой имидж. Кайли за довольно короткий срок успела сменить цвет волос несколько раз, причем девушка экспериментирует не только с париками. От природы у Дженнер темные локоны, но она часто показывает себя с розовым, желтым, зеленым и даже бирюзовым цветом волос.

Сегодня красотка сверкнула идеальными белыми прядями, улегшись на постели и выставив напоказ фигуру в ночнушке.

«Она вернулась», - загадочно подписала девушка свой новый кадр.

Поклонники сразу же бурно отреагировала:

«Я однажды буду твоим любимым рэпером», «Королева», «Потрясающие, зажигай малышка!», «Ох, мне это так нравится», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так прекрасно», «Люблю вас», «Так великолепно 💘», «такая милая мама», «нет, покажи нам продолжение, это очень соблазнительно», «Томная малышка».

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