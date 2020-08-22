Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла харизматичну головну героїню Валюху Будько в серіалі "Свати", здалася зі своєю улюбленицею

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку присвячену творчості знаменитості.

На фотографії актриса позує у фіолетовій сукні, що нагадує футболку і в масивних сонцезахисних окулярах. В руках Тетяна Кравченко тримає маленьку пухнасту собачку породи Шпіц. Актриса обняла її і намагалася поцілувати, а тварина у відповідь лизнула Кравченко язичком. Треба відзначити, що знімок зроблений на тлі красиво квітучого куща гортензій.

"Всім хороших вихідних))❤️✌ 🏻",- побажали автори шанувальникам артистки.

У відповідь фанати почали розповідати, як захоплюються актрисою.

"І Вам, т атьяна Георгіївна, за зечательних вихідних і відмінного настрою✊ 👍 🌻", " ви мені дуже подобаєтеся. Постійно переглядаю серіал Свати», «спасибі і вам", " ви даєте якийсь заряд бадьорості та оптимізму. Спасибі вам велике", " геніальна класна актриса. Індивідуальна " - пишуть люди.

До цього ми розповідали, що відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", розповіла про свої муки. Заяву артистки опублікували на фан-сторінці в «Instagram».

"Каюсь, бували моменти, коли шкодувала, що пішла в актриси. Думала про себе: "потрібно було йти в медичний-зараз не мучилася б своєю незатребуваністю, а приносила користь людям!"Про ці роздуми згадала зовсім недавно, коли знімали останній сезон серіалу «Свати»», - розповіла артистка.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.