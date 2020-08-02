Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка "Сватів", показала себе і звернулася до фанатів
Цього разу Тетяна позувала в пальто, шапці і затемнених окулярах. Образ Кравченко доповнила червоним шарфом. Зірка стояла на вокзалі і посміхалася в об'єктив камери, поки її знімали. Можна помітити, що актриса позувала в аеропорту або чомусь подібному. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всім гарного дня", - написано під фото.
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Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Як же я Вас обожнюю.Просто не можу передати словами", "Класно замаскувалися - відразу й не впізнала свою улюблену актрису!", "Велике спасибі і вам удачі", "Я вас обожнюю!! Ви супер жінка!!!", "Дуже Вас люблю, прекрасна актриса", "Ми сім'єю чекаємо продовження , дочекаємося ??", "І вам доброго вечора", "Моя улюблена актриса", "Матір божа", "Гострі дашки)))".
Повідомлялося, що Іван і Валюха Будько з серіалу "Свати" стали улюбленою парою для тисяч шанувальників з різних країн.
На знімках Іван Степанович і Валентина Петрівна дивляться один одному в очі, передаючи цілу гаму емоцій. У різних сезонах і ситуаціях, але кожен з них просто випромінюють тепло і турботу до своєї другої половинки.
Нагадаємо, щаслива Валюха з «Сватів» вразила появою з колегою по серіалу
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