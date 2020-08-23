Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала ідеальні рельєфи в купальнику
Модель не дарма володіє настільки почесним званням, адже її зовнішність просто ідеальна, передає Politeka.net.
На одних з нових фото Калпо постала в червоному купальнику, який просто чудово на ній виглядав.
Ліфчик, ніби володів пуш-апом, тому груди в ньому виглядали просто приголомшливо. Бюст стиснувся під тканиною, натягнувшись на тонких бретельках.
Кілька ланцюжків на шиї, і що опустилися до декольте, надавали ще більшого акценту принадам.
Безстрашний Лазарєв випустив на волю свого дикого звіра, потужне фото: "Боже, які..."
Ані Лорак у сукні з українським принтом зганьбилася у відпустці: "Раніше треба було думати!"
Фігуриста дружина Комарова розбурхала виглядом без білизни прямо на роботі: "Неможливо бути такою красивою"
Шалений Кіркоров в обтягуючих плавках вразив Могилевську і коханця Бузової: "На куражі!"
Зірка натягнула плавки, підкресливши округлість шикарних стегон. Рельєф преса виглядав просто ідеально, мабуть, завдяки наполегливим тренуванням зірки.
Красуня розпустила волосся, посміхалася, а також робила губи "качечкою".
"Я втратила всі фотографії в телефоні, так що, замість цього, я почну носити з собою цього хлопця 📸", - підписала знімки модель.
На 18 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів, присвячених ідеальній зовнішності знаменитості.
"Мій ідеал", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Олівія Калпо зробила селфі, трохи піднявши камеру. Зірка засвітила пишні груди в білому топі зі сміливим декольте. Тканина натягнулася на великих бретельках і груди стиснулися, ніби одяг був вже дуже вузьким.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо лежала на надувному матраці посеред басейну. На ній було одягнено міні-бікіні білого кольору. Модель повернула ніжку таким чином, що шанувальники змогли розглянути її спокусливі форми. В руках зірка тримала келих з вином.
Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".