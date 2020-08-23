Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала идеальные рельефы в купальнике 

Модель не зря обладает столь почетным званием, ведь ее внешность просто идеальная, передает Politeka.net

На одних из новых фото Калпо предстала в красном купальнике, который просто превосходно на ней смотрелся. 

Лифчик, будто обладал пуш-апом, поэтому грудь в нем смотрелась просто пленительно. Бюст сжался под тканью, натянувшись на тонких бретельках.

Несколько цепочек на шее, и опустившихся к декольте, придавали еще большего акцента прелестям. 

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Звезда натянула плавки, подчеркнув округлость шикарных бедер. Рельеф пресса выглядел просто идеально, видимо, благодаря упорным тренировкам звезды. 

Красотка распустила волосы, улыбалась, а также делала губы "уточкой". 

"Я потеряла все фотографии в телефоне, так что, вместо этого, я начну носить с собой этого парня 📸", - подписала снимки модель. 

На 18 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев, посвященных идеальной внешности знаменитости. 

"Мой идеал", - написал один из фанатов. 

Напомним, Оливия Калпо сделала селфи, немного приподняв камеру. Звезда засветила пышную грудь в белом топе со смелым декольте. Ткань натянулась на больших бретельках и грудь сжалась, будто одежда была уж очень узкой. 

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо лежала на надувном матрасе посреди бассейна. На ней было одето мини-бикини белого цвета. Модель повернула ножку таким образом, что поклонники смогли рассмотреть ее соблазнительные формы. В руках Звезда держала бокал с вином.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".