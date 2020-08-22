54-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, відповідні фото і відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як уточнила сама актриса, вони разом з чоловіком відпочивають в Єгипті, на березі Червоного моря. Сьогодні, 22 серпня Сумська ще й святкує свій 54-й день народження.

"Доброго ранку! Happy Birthday to Me починаємо святкувати у фантастичному місці. Червоне море, нарешті! Це щастя!",- повідомила вона у підписі до посту.

На кадрах Сумська постала разом з чоловіком. Одягнувшись в білі готельні халати, вони продемонстрували розкіш готелю. Виглядала актриса не дуже. Відсутність макіяжу і уколи ботекса позначилися на її зовнішності.

Шанувальники актриси розсипалися в привітаннях в коментарях до посту, але були і ті, хто відзначив зміни в її зовнішності.

"З Днем народження! Залишатися такою ж красунею ще сто років!", "Зі святом. Бажаю бути завжди коханою, щасливою. Довгих років життя"," роки беруть своє", " чудова, талановита, неперевершена !!! Здоров'я, щастя, нових творчих планів, обожнюю Вас", - писали під постом актриси.

Варто відзначити, що Сумська Раннє зізналася, що мала за собою "грішок", і одного разу спробувала ботокс, проте він їй не дуже сподобався.

Як зазначила зірка, вона бореться зі зморшками за допомогою мезотерапевтичних процедур.

"Трошки, і не ботекса, а вітамінізовані мезотерапевтичні процедури. Те, що я роблю, ніяких поки підтяжок. Ботекса. Скажу вам чесно, мені він не дуже сподобався", - заявила Сумська в одному з інтерв'ю.

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