53-летняя украинская актриса Ольга Сумская похвасталась неожиданным занятием, к которому подключила и супруга Виталия Борисюка

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, снятые во дворе многоэтажки, где живет семья (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Оказывается в Ольге проснулся "огородный инстинкт", поэтому она в качестве эксперимента решила высадить на клумбе картофель и яблоню, которая впрочем оказалась совсем другим растением.

На кадрах Ольга в стильном вязаном кардигане и светло-коричневом спортивном костюме вместе с мужем, вооруженные шестилитровым бутылем воды, лопатой и ведром, сначала копаются в грязи, затем хвастаются урожаем. Примечательно, что вместо яблони, по словам Сумской, выросла красная смородина. Однако, пользователи поспешили поправить артистку в комментариях - что это даже и не смородина, а китайская вишня.

"Договорились с Виталиком @vitaliyborysyuk об эксперименте! ☝🏻Высадили в августе маленькую яблоню, а родила смородина 😂! Такое бывает, но маленький кустик так обильно уродился, что мы только рады! 👍🏻А еще картошечку посадили, уже цветет, колорадских вроде не видно 🐛..Так что, даже в городе, возле дома, по желанию, можно вырастить неплохой урожай! 🧤🥔🍇🍓", - подписала кадры звезда.

Поклонники расхвалили парочку за неуемную энергию:

"Гарна діляночка👍🌷"

"Уважаемая Оля, муж рядом, а вы несете полный 6-ти литровый бутыль воды?! Виталий, берегите свою потрясающую жену!"

"Это китайская вишня. И листики и ягодки.. красная смородина гроздьями растет🤦‍♀️"

"Це дійсно вишня китайська. Смачна.Корисна при запорах,особливо компот (вибачте)...."

"Сколько у вас энергии !!! Молодцы. Все вместе Достойная пара"



"Кардиган😍"

"Гарні трудівники!!😂👏👏"

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

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