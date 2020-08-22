Популярна українська співачка Настя Каменських показала себе в природному і домашньому вигляді на відпочинку

Кожен день співачка насолоджується останніми днями літа, показує, як веселиться вдома разом з чоловіком і доглядає за вихованкою і улюбленицею сім'ї - собачкою Мімі з її новонародженим цуценятами. Не забуває Настя захоплювати природними образами під час відпочинку біля басейну.

Кілька годин тому в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram співачка показала, як веселиться біля басейну в новому білому купальнику в смужку. При цьому Настя показала сяючу шкіру обличчя і захопила рівним тоном і її пружним виглядом. Зробивши акцент на природній красі, Каменських в черговий раз підкорила мережу.

Як відомо, раніше зірка підкреслила, що ніякої пластики вона не робить і не буде, з однієї простої причини:

"Я люблю зморшки. Серйозно: вважаю, що кожна зморшка — нагадування про прожите, вона робить жінку сексуальніше. Так що я принциповий противник ін'єкцій краси і всіляких поліпшень, вироблених за допомогою голки або скальпеля. Класно, що пластична хірургія досягла того рівня, що може допомогти в екстремальних випадках: впоратися з каліцтвами, наслідками аварій або серйозними вродженими дефектами. Але коли молоді симпатичні жінки лягають під ніж тільки з бажання отримати поліпшену версію себе, я цього не розумію», - раніше в Instagram зазначила зірка.

Також раніше ми писали, що після схуднення Настя припинила комплексувати і почала активно показувати своє тіло в самих різних образах і навіть без білизни. Цей раз не став винятком – Каменських без одягу влаштувала фотосесію прямо в полі з квітами.

"Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою 🌿 чим ближче ми до неї, тим сильніше це відчуваємо.

У мене є традиція - кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок ✨ коли тільки я і світ, коли моє тіло огортає приємний вітерець, коли сонце м'якими променями стосується мого тіла. Тільки я, наодинці, і більше нікого. Коли ніщо не заважає стати єдиним цілим із Всесвітом, який створив нас 🌌 тільки я і природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин.

Стоячи на лузі, з широко закритими очима, я відчуваю наповнення кожної клітинки тіла силою і змістом ♪ я черпаю натхнення, відкривши розум і душу, залишивши всі думки і слова за межами цього Луки. Я слухаю тільки Всесвіт і наповнююся. У такі моменти особливо відчуваєш, як прекрасно все, що тебе оточує.

Як же важливі для мене такі дні, адже побувши наодинці з природою і собою, відчуваєш, що приходить особливе натхнення, незвичайні ідеї і думки і відкривається особливе осяяння», - розповідає Настя під знімком.

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