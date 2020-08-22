Популярная украинская певица Настя Каменских показала себя в естественном и домашнем виде на отдыхе

Каждый день певица наслаждается последними днями лета, показывает, как веселится дома вместе с мужем и ухаживает за питомицей и любимицей семьи - собачкой Мими с ее новорожденным щенятами. Не забывает Настя восхищать естественными образами во время отдыха у бассейна.

Несколько часов назад в разделе Стори в социальной сети Инстаграм певица показала, как веселится у бассейна в новом белом купальнике в полосочку. При этом Настя показала сияющую кожу лица и восхитила ровным тоном и ее упругим видом. Сделав акцент на природной красоте, Каменских в очередной раз покорила сеть.

Как известно, ранее звезда подчеркнула, что никакой пластики она не делает и не будет, по одной простой причине:

«Я люблю морщины. Серьезно: считаю, что каждая морщинка — напоминание о прожитом, она делает женщину сексуальнее. Так что я принципиальный противник инъекций красоты и всевозможных улучшательств, произведенных с помощью иголки или скальпеля. Классно, что пластическая хирургия достигла того уровня, что может помочь в экстремальных случаях: справиться с увечьями, последствиями аварий или серьезными врожденными дефектами. Но когда молодые симпатичные женщины ложатся под нож только из желания получить улучшенную версию себя, я этого не понимаю», - ранее в Инстаграм отметила звезда.

Также ранее мы писали, что после похудения Настя прекратила комплексовать и начала активно показывать свое тело в самых разных образах и даже без белья. Этот раз не стал исключением – Каменских без одежды устроила фотосессию прямо в поле с цветами, девушку тут же прозвали в комментариях чувственной малышкой, восхитившись ее раздетым телом:

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем.

У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.

Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом 😌 Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает.

Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение», - рассказывает Настя под снимком.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"