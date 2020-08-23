Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, намочила свою гордість у всіх на виду

Спокуслива модель показала, як проводить час на пляжі, пише Politeka.net. Зірка і тут не змогла втриматися від відвертих відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця)

Красуня опублікувала спекотні кадри, позуючи під душем. На кадрах модель була в кольоровому бікіні на тонких бретельках. Груди навряд чи прикривали крихітні клаптики тканини, і можна було помітити краєм ока груди знаменитості.

Модель позувала під душем, стоячи до камери спиною. Красуня без сорому у всій красі показала свої пружні сідниці в крихітному бікіні. Яскраві бретельки підстрибнули вище стегон.

Сьюзі обливалася водою, її волосся було мокре. Кадри вийшли дуже жаркими і ними не можна було вдосталь насолодитися, чого і домагалася зірка.

За 18 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили настільки спекотне відео, і написали зірці масу захоплених коментарів.

"Таке задоволення", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в спокусливій позі на пухнастому килимі. Вона сфотографувала себе в дзеркало, сидячи спиною.

Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями. Модель розставила ніжки і вигнулася.

Раніше повідомлялося, Сьюзі Кортес позувала в білому боді, лежачи у цей час на ліжку. Красуня трохи підняла п'яту точку, щоб вона потрапила в кадр.

Модель не дивилася в об'єктив камери, а просто лежала в ліжку. Поруч можна побачити тацю з їжею, яку зірці принесли з ранку.

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