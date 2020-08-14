Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в невероятно горячем ракурсе

На фото красотка показалась в белье из кожаных веревочек, а образ дополнила стильными сапогами выше колена. Сьюзи стала в позу собачки на кровати, а на руках можно увидеть у нее наручники. Волосы Кортес оставила распущенными, а сама закрыла глаза от удовольствия, так и завлекая к себе в кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Hermosa", "Прекрасная", "Зрелище", "Хорошая позиция", "Утонченная", "Очень крутая детка", "Руки назад", "Мой ребенок любит тебя", "Чудесно", "Там и так, это самое вкусное", "Сладкая".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес сверкнула гордостью в кожаном белье.

Горячая красотка надела кожаное веревочки, представляющее собой тонкие полосочки, которые оплели всю ее.

Мы ранее писали, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортес похвасталась собой в жарких ракурсах.

На кадрах Сьюзи показалась в белье, что просвечивается, демонстрируя себя.

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