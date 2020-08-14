Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала себя в необычайно жарком образе

На кадрах красотка позирует в белом прозрачном белье. Сьюзи в кружевах повыгибалась на камеру, завлекая к себе. Кортес потянула за него, делая кадры еще жарче. После этого звезда появилась в черных трусиках и топе уже в душе. Тело модели было мокрым, а красотка не стеснялась показать самые интересные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 34 тысячи раз и написали комментарии:

"Прекрасно", "Красотка", "Принцесса", "Люблю", "Потравляю ее за такую трату красоты и чувственности", "Всегда такая невероятно красивая", "Реально прекрасная", "Необычайная красота, разрушительная и чувственно ... возбужденная", "Вы ищите дом?".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в невероятно горячем ракурсе.

На фото красотка показалась в белье из кожаных веревочек, а образ дополнила стильными сапогами выше колена. Сьюзи стала в позу собачки на кровати, а на руках можно увидеть у нее наручники.

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