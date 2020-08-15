Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном ракурсе
На фото красотка позировала в желтом купальнике, который практически не прикрыл пышный "орешек". Сьюзи развернулась спиной, демонстрируя его во всей красе, смотря в это время в объектив камеры. Образ Кортес дополнила чулками зеленого цвета, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасно", "Preciosa", "ТОП", "Богиня", "Очень вкусная", "Дивная", "Bonita", "Величественная".
Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес порадовала новым откровенным фото.
В этот раз звезда решила показать только пятую точку.
Красотка была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер, чтобы еще лучше показать свои невероятные ягодицы.
Она немного выгнулась для более эффектного кадра.
Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя в невероятно горячем ракурсе.
На фото красотка показалась в белье из кожаных веревочек, а образ дополнила стильными сапогами выше колена. Сьюзи стала в позу собачки на кровати, а на руках можно увидеть у нее наручники.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалости перед камерой
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