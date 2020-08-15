Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном ракурсе

На фото красотка позировала в желтом купальнике, который практически не прикрыл пышный "орешек". Сьюзи развернулась спиной, демонстрируя его во всей красе, смотря в это время в объектив камеры. Образ Кортес дополнила чулками зеленого цвета, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Preciosa", "ТОП", "Богиня", "Очень вкусная", "Дивная", "Bonita", "Величественная".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес порадовала новым откровенным фото.

В этот раз звезда решила показать только пятую точку. 

Красотка была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер, чтобы еще лучше показать свои невероятные ягодицы. 

Она немного выгнулась для более эффектного кадра. 

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя в невероятно горячем ракурсе.

На фото красотка показалась в белье из кожаных веревочек, а образ дополнила стильными сапогами выше колена. Сьюзи стала в позу собачки на кровати, а на руках можно увидеть у нее наручники.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалости перед камерой

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц потеряла тончайшие трусики между аппетитными "булочками"

Также Politeka сообщала, что хозяйка легендарных ягодиц поразила распутным видом в "невидимом" белье