Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, намочила свою гордость у всех на виду

Соблазнительная модель показала, как проводит время на пляже, пишет Politeka.net. Звезда и здесь не смогла удержаться от откровенных видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца)

Красотка опубликовала жаркие кадры, позируя под душем. На кадрах модель была в цветном бикини на тонких бретельках. Грудь едва ли прикрывали крохотные лоскутки ткани, и можно было заметить краем глаза грудь знаменитости.

Модель позировала под душем, стоя к камере спиной. Красотка без стеснения во всей красе показала свои упругие ягодицы в крохотном бикини. Яркие бретельки подпрыгнули выше бедер.

Сьюзи обливалась водой, ее волосы были мокрые. Кадры получились очень жаркими и ими нельзя было вдоволь насладиться, чего и добивалась звезда.

За 18 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили столь жаркое видео, и написали звезде массу восхищенных комментариев.

"Такое наслаждение", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в соблазнительной позе на пушистом ковре. Она сфотографировала себя в зеркало, сидя спиной.

Красотка выставила назад свою пятую точку в бикини, которое, можно сказать, потерялось между ягодицами. Модель расставила ножки и выгнулась.

Ранее сообщалось, Сьюзи Кортес позировала в белом боди, лежа в это время на кровати. Красотка немного подняла пятую точку, чтобы она попала в кадр.

Модель не смотрела в объектив камеры, а просто лежала в постели. Рядом можно увидеть поднос с едой, который звезде принесли с утра.

Напомним, сочная хозяйка самых красивых ягодиц в купальнике сразила идеальным "орешком"

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в прозрачном белье показала топ бесстыдных кадров

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в белье из ремешков завлекала к себе в постель