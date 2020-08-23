Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, намочила свою гордость у всех на виду
Соблазнительная модель показала, как проводит время на пляже, пишет Politeka.net. Звезда и здесь не смогла удержаться от откровенных видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца)
Красотка опубликовала жаркие кадры, позируя под душем. На кадрах модель была в цветном бикини на тонких бретельках. Грудь едва ли прикрывали крохотные лоскутки ткани, и можно было заметить краем глаза грудь знаменитости.
Модель позировала под душем, стоя к камере спиной. Красотка без стеснения во всей красе показала свои упругие ягодицы в крохотном бикини. Яркие бретельки подпрыгнули выше бедер.
Сьюзи обливалась водой, ее волосы были мокрые. Кадры получились очень жаркими и ими нельзя было вдоволь насладиться, чего и добивалась звезда.
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За 18 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети по достоинству оценили столь жаркое видео, и написали звезде массу восхищенных комментариев.
"Такое наслаждение", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Сьюзи Кортес предстала в соблазнительной позе на пушистом ковре. Она сфотографировала себя в зеркало, сидя спиной.
Красотка выставила назад свою пятую точку в бикини, которое, можно сказать, потерялось между ягодицами. Модель расставила ножки и выгнулась.
Ранее сообщалось, Сьюзи Кортес позировала в белом боди, лежа в это время на кровати. Красотка немного подняла пятую точку, чтобы она попала в кадр.
Модель не смотрела в объектив камеры, а просто лежала в постели. Рядом можно увидеть поднос с едой, который звезде принесли с утра.
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