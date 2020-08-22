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Переможець українського кулінарного шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні пельмені

Шеф-кухар розкрив головний секрет фаршу, зізнавшись - більш смачних пельменів він ще не пробував. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рецепт на чотири-шість порцій. Для тесту потрібно:

500 гр борошна;

220-250 мл гарячої води;

3 ст. л. соняшникової олії;

0,5 ч. л. солі

Начинка:

500 гр пісної свинини (м'якоті);

2-3 зубчики часнику;

0,5 ріпчастої цибулі;

50 мл крижаної води.

Заправка:

2-3 ст. л. оцту;

100 гр вершкового масла;

150 г сметани;

сіль, перець.

Фарш для пельменів: нарізати м'ясо, очистити цибулю і часник, пропустити все через м'ясорубку. Поперчити і посолити.

Тісто: у мисці змішати борошно, гарячу воду, соняшникову олію, сіль. Замішати насадкою гак на середній швидкості, через п'ять хвилин тісто готове. Можна замісити вручну.

Сформулювати з тіста кулю, накрити рушником і залишити хвилин на 20.

Розкатати тісто для пельменів в тонкий пласт, вирізати заготовки склянкою бажаного діаметра (зручний діаметр 4-5 см).

У фарш додати 50 мл крижаної води для соковитості, ретельно його вимісити і відбити, щоб фарш змінив свою структуру і тримався грудкою.

На готові кружечки з тіста викласти по пів чайної ложки фаршу і сформулювати пельмень.

Сформовані пельмені варити протягом 3-5 хвилин у соленій воді. Витягнути після того, як вони спливуть на поверхню

Решту пельменів можна заморозити.

Подавати блюдо гарячими з вершковим маслом, свіжомеленим чорним перцем і 2-3 ст.л. оцту.

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