Переможець українського кулінарного шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні пельмені
Шеф-кухар розкрив головний секрет фаршу, зізнавшись - більш смачних пельменів він ще не пробував. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Рецепт на чотири-шість порцій. Для тесту потрібно:
- 500 гр борошна;
- 220-250 мл гарячої води;
- 3 ст. л. соняшникової олії;
- 0,5 ч. л. солі
Начинка:
- 500 гр пісної свинини (м'якоті);
- 2-3 зубчики часнику;
- 0,5 ріпчастої цибулі;
- 50 мл крижаної води.
Заправка:
Розкішна Мейхер довела до мурашок танцем живота, ВІА Гра не пройшла дарма: "Крутяк!"
Тарифи готуються до нового зльоту, українців оглушили цифрами: "П'ять тисяч гривень за тепло, 12 тисяч за..."
Грайлива Асмус спокусила формами в ділових костюмах: "Гаряча секретарка"
З'ясувалося, як через 10 років буде виглядати дочка Алли Пугачової і Галкіна: "Жива лялька Барбі!"
- 2-3 ст. л. оцту;
- 100 гр вершкового масла;
- 150 г сметани;
- сіль, перець.
Фарш для пельменів: нарізати м'ясо, очистити цибулю і часник, пропустити все через м'ясорубку. Поперчити і посолити.
Тісто: у мисці змішати борошно, гарячу воду, соняшникову олію, сіль. Замішати насадкою гак на середній швидкості, через п'ять хвилин тісто готове. Можна замісити вручну.
Сформулювати з тіста кулю, накрити рушником і залишити хвилин на 20.
Розкатати тісто для пельменів в тонкий пласт, вирізати заготовки склянкою бажаного діаметра (зручний діаметр 4-5 см).
У фарш додати 50 мл крижаної води для соковитості, ретельно його вимісити і відбити, щоб фарш змінив свою структуру і тримався грудкою.
На готові кружечки з тіста викласти по пів чайної ложки фаршу і сформулювати пельмень.
Сформовані пельмені варити протягом 3-5 хвилин у соленій воді. Витягнути після того, як вони спливуть на поверхню
Решту пельменів можна заморозити.
Подавати блюдо гарячими з вершковим маслом, свіжомеленим чорним перцем і 2-3 ст.л. оцту.
Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом смачного жульєну: "відправте в духовку на...".
Також Politeka писала, що Клопотенко поділився оригінальним рецептом абрикосового пирога: "ви геній!».
А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко поділився рецептом швидкого хрусткого сніданку: "Боже, як смачно!».