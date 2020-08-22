Переможець українського кулінарного шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні пельмені 

Шеф-кухар розкрив головний секрет фаршу, зізнавшись - більш смачних пельменів він ще не пробував. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). 

Рецепт на чотири-шість порцій. Для тесту потрібно: 

  • 500 гр борошна;
  • 220-250 мл гарячої води;
  • 3 ст. л. соняшникової олії;
  • 0,5 ч. л. солі

Начинка:

  • 500 гр пісної свинини (м'якоті);
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 0,5 ріпчастої цибулі;
  • 50 мл крижаної води.

Заправка:

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  • 2-3 ст. л. оцту;
  • 100 гр вершкового масла;
  • 150 г сметани;
  • сіль, перець.

Фарш для пельменів: нарізати м'ясо, очистити цибулю і часник, пропустити все через м'ясорубку. Поперчити і посолити. 

Тісто: у мисці змішати борошно, гарячу воду, соняшникову олію, сіль. Замішати насадкою гак на середній швидкості, через п'ять хвилин тісто готове. Можна замісити вручну.

Сформулювати з тіста кулю, накрити рушником і залишити хвилин на 20.

Розкатати тісто для пельменів в тонкий пласт, вирізати заготовки склянкою бажаного діаметра (зручний діаметр 4-5 см).

У фарш додати 50 мл крижаної води для соковитості, ретельно його вимісити і відбити, щоб фарш змінив свою структуру і тримався грудкою.

На готові кружечки з тіста викласти по пів чайної ложки фаршу і сформулювати пельмень. 

Сформовані пельмені варити протягом 3-5 хвилин у соленій воді. Витягнути після того, як вони спливуть на поверхню

Решту пельменів можна заморозити. 

Подавати блюдо гарячими з вершковим маслом, свіжомеленим чорним перцем і 2-3 ст.л. оцту.

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