"Так і закохатися недовго"

37-річна актриса Світлана Ходченкова, що знімалася у фільмах "Квартал 95", здивувала стильним образом і проникливим кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на пустельному пляжі.

Так, Світлана стояла прямо на піску, спиною до моря - застигши з легкою посмішкою. На актрисі була довга джинсова спідниця, чорний топ, такого ж кольору накинутий на плечі піджак і чорні ботильйони. В руках зірка тримала велику синю квітку і стильну сумочку.

Блондинка супроводила цей казковий знімок анонсом кінофестивалю: «Дорогий друг фестивалю "Коротше!" цього року, на жаль, не буде нашої особистої зустрічі в Калінінграді. Фестиваль проходить в онлайн форматі. Давайте разом згадаємо яскраві і щасливі моменти, не дивлячись ні на що - ми разом! Величезне спасибі!"

Користувачі високо оцінили образ Ходченкової, щедро нагородивши її компліментами в коментарях:

"Світа😍😍�❤️"

"Яка ж ви красива. Милуюся Вами завжди ☺ "

"Яка стать і величність 👏 💥 "

"Навіщо так красиво😍"

"Ух!! Яка😍"

"Як завжди "на висоті"👍"

"Світлана, ну чому ви такі прекрасні!? Так і закохатися недовго 😍"

"Незвичайне фото"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова запаморочила голову божевільним кадром. Зірка сіла за кермо автомобіля в оголеному вигляді. Чорно-біле фото, безумовно, залишило приємний післясмак.

"Північний вітер" Скоро... 🖤 ", - написала актриса, нагадуючи шанувальникам, що восени на екрани вийде новий фільм Ренати Литвинової, в якому їй дісталася роль фатальної красуні.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

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