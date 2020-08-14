37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", вскружила голову притягательным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, степень возбуждения которого зашкаливает. Так, Светлана полностью разделась ради этого пикантного кадра.
Девушка ухватилась за руль и дерзко посмотрела в камеру. Черно-белое фото, безусловно, оставляет приятное послевкусие.
"«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» Скоро... 🖤", - написала актриса, напоминая поклонникам, что осенью на экраны выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой, в котором ей досталась роль роковой красавицы.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав Ходченкову комплиментами:
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"Богиня😍"
"Роскошная 😍"
"Завораживающая 👏"
"Какие глаза😍😍😍 Богиня❤️"
"Самая красивая! Породистая, сексуальная Ходченкова!"
"Красива до неприличия❤️"
"Невероятная красотка, со своей изюминкой!🔥👍 И на экранах , и в жизни! 🥰"
"чуть темнее и контрастнее будет как кадр из "Города грехов"
"Ой !!!!Вы Голенькая !!!!❤💋👏"
Ранее мы сообщали, звезда фильмов "Квартал 95" опубликовала трейлер "Северного ветра", в котором засветилась в маскарадной маске. Светлана сняла аксессуар, одарив всех колким взглядом.
"Вы здесь снова соблазнительница, разлучница?"; "Что-то необычное...Интересно..."; "Ходченкова+ Рената Литвинова беспроигрышная комбинация 🔥"; "У Вас потрясающие образы в фильме.💥Поскорей бы увидеть картину!"; "Люблю магию Литвиновой. А Ходченкова - так вообще до мурашек💕👍", - отреагировали пользователи в соцсети.
Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".
Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова взбудоражила пикантным фото с подругой на подоконнике: "Это точно люди?"