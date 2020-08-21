"Так и влюбиться недолго"

37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", изумила стильным образом и проникновенным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на пустынном пляже.

Так, Светлана стояла прямо на песке, спиной к морю - застыв с легкой улыбкой. На актрисе была длинная джинсовая юбка, черный топ, такого же цвета накинутый на плечи пиджак и черные ботильоны. В руках звезда держала большой синий цветок и стильую сумочку.

Блондинка сопроводила этот сказочный снимок анонсом кинофестиваля: "Дорогой друг фестиваля «Короче»! В этом году, к сожалению, не будет нашей личной встречи в Калининграде. Фестиваль проходит в онлайн формате. Давайте вместе вспомним яркие и счастливые моменты, не смотря ни на что - МЫ вместе! Огромное спасибо!".

Пользователи высоко оценили образ Ходченковой, щедро наградив ее комплиментами в комментариях:

"Света😍😍😍❤️"

"Какая же вы красивая. Любуюсь вами всегда 👏🏻👏🏻👏🏻"

"Какая стать и величественность👏🏻💥"

"Зачем так красиво😍"

"Ух!! Какая😍"

"Как всегда "на высоте"👍"

"Светлана, ну почему Вы так прекрасны !? Так и влюбиться недолго 😍"

"Необычное фото"

Ранее мы сообщали, Ходченкова вскружила голову сумасшедшим кадром. Звезда уселась за руль автомобиля в обнаженном виде. Черно-белое фото, безусловно, оставило приятное послевкусие.

"Северный ветер" Скоро... 🖤", - написала актриса, напоминая поклонникам, что осенью на экраны выйдет новый фильм Ренаты Литвиновой, в котором ей досталась роль роковой красавицы.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

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