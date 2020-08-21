27-річна бразильська супермодель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret, розбурхала "звіриною" пристрастю на нових знімках

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала біля білої стіни в розкішному мініатюрному платті тигрового забарвлення.

Жизель продемонструвала чудову фігуру, покрутившись перед камерою у всіляких ракурсах.

Будучи в образі "небезпечної кішечки", брюнетка грайливо постріляла оченятами, привертаючи увагу шанувальників. Останні, до речі, не стали довго тягнути з компліментами і відразу висловили свою подяку в коментарях.

"Ти почуєш мій рев 🐯 🐯 🐯 Мрррмяуууууу"

"Дай мені це плаття!"

"Королева тигрів 🔥"

"Яка жінка, моя Бразилія. Що це за жінка ?! 🔥🔥🔥"

"Дика🔥❤️🔥"

"Моя улюблена модель 😍 💖 "

"Я полюбив цю безсоромницю ♪"

"гаряча пантера❤️👍"

"яке вогняне плаття 🔥 🌹 "

Раніше ми повідомляли, Олівейра підкорила армію фанатів знімками у фіолетовому облягаючому костюмі. Красуня всіляко згиналася, щоб показати свої досконалості з усіх ракурсів. Приємною родзинкою для її шанувальників стала відсутність ліфчика.

Зірка примірила легінси і покрутилася перед камерою. Лосини не тільки обтягнули місце трохи нижче талії, але й відмінно виділили пружність п'ятої точки: "Ось пустунка".

Також ми розповідали, як Жизель пококетувала в чорній сукні з зав'язочками в пікантному місці.

Модель подивилася в камеру зверху вниз, поставивши руки на пояс і моментально зачарувала фоловерів тільки одним своїм поглядом. Люди кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти: "ідеальна 😍"; " мені дуже сподобався цей наряд 😻"; " ти дуже-дуже красива😍 🔥 🖤"; "ти впала з небес, моя дівчинка? 🖤".

Нагадавши, розкішна брюнетка з Victoria's Secret виставила напоказ самий ласий шматочок:"цей ракурс не приховує нічого".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з Victoria's Secret подражнила апетитними булочками в штанях для йоги.

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки".