27-летняя бразильская супермодель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret, взбудоражила "звериной" страстью на новых снимках

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала у белой стены в роскошном миниатюрном платье тигровой расцветки.

Жизель продемонстрировала восхитительную фигуру, покрутившись перед камерой во всевозможных ракурсах.

Будучи в образе "опасной кошечки", брюнетка игриво постреляла глазками, привлекая внимание поклонников. Последние, к слову, не стали долго тянуть с комплиментами и сразу выразили свою благодарность в комментариях.

"Ты услышишь мой рев 🐯🐯🐯 Мрррмяуууууу"

"Дай мне это платье!"

"Королева тигров 🔥"

"Какая женщина, моя Бразилия. Что это за женщина ?! 🔥🔥🔥"

"Дикая🔥❤️🔥"

"Моя любимая модель 😍💖"

"Я полюбил этого бесстыдницу 😭"

"горячая пантера❤️👍"

"какое огненное платье 🔥🌹"

Ранее мы сообщали, Оливейра покорила армию фанатов снимками в фиолетовом облегающем костюме. Красотка всячески изгибалась, чтобы показать свои совершенства со всех ракурсов. Приятной изюминкой для ее поклонников стало отсутствие лифчика.

Звезда примерила леггинсы и повертелась перед камерой. Лосины не только обтянули место чуть ниже талии, но и отлично выделили упругость пятой точки: "Вот шалунья".

Также мы рассказывали, как Жизель пококетничала в черном платье с завязочками в пикантнм месте.

Модель посмотрела в камеру сверху вниз, поставив руки на пояс и моментально околдовала фолловеров только одним своим взглядом. Люди кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты: "идеальная 😍"; "Мне очень понравился этот наряд 😻"; "Ты очень-очень красивая😍🔥🖤"; "Ты упала с небес, моя малышка? 🖤".

Напомним, роскошная брюнетка из Victoria’s Secret выставила напоказ самый лакомый кусочек: "этот ракурс не скрывает ничего".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги.

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки".