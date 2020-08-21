44-річний російський гуморист Максим Галкін зворушив публіку сімейним відео з дружиною Аллою Пугачовою і двійнятами Лізою і Гаррі

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому засвітив їх з Примадонною розкішний замок - висока будова з характерними шпилями потопає в пишному зеленому саду (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, батько разом з донькою зняли Пугачову і Гаррі за цікавим заняттям. Мама з сином обрізали за допомогою секаторів сухі гілки в саду. Галкін в основному показував старання Гаррі, але на кілька секунд в кадрі також з'являється і його зіркова дружина.

"Сім'я за роботою. Гаррі з мамою обрізають гілки. Секатор. Да уж... Покажи, як ти обрізаєш... так... акуратно...", - каже Галкін, звертаючись до сина.

У цей час Пугачова зробила йому зауваження: "Не заважайте нам!".

Тому, мабуть, гумористу з донькою нічого не залишилося, як ретируватися. Через якийсь час в об'єктив до Галкіна потрапила Ліза, яка стояла біля хвіртки. Той її гукнув, отримавши несподівану відповідь.

"Не розумієте, дайте дитині хоч помріяти одній!", - вигукнула дівчинка, віддаляючись до замку.

Галкін поспішив поділитися кадрами, підписавши їх: "Сімейні садові радості 😊 #гарригалкін #єлизаветагалкіна #алла #сад".

Шанувальники зіркової пари і їх чарівних дітей швидко відреагували в коментарях:

"Максим, у вас прекрасна сім'я 😍дуже подобаються ваші виховані діти🙈"

"Ліза - вже готова актриса!😍"

"Алла Борисівна яка у вас стройненька ❤️якви так у формі себе тримаєте?"

"Очманіти 🔥 🔥 🔥 помріяти дитині не даєте 😂"

"Господи, та про що ж ще мріяти можна в такому замку?!!!😃"

"Помріяти одній, це так жваво! Прямо сльози з очей!))"

"А чого не показали як Алла Борисівна обрізає ?😜"

"Спільна праця облагороджує! 🍏🍎😊"

Нагадаємо, що побілілу від гриму Пугачову перестали дізнаватися, красномовні кадри: "це Аллегрова?».

Також Politeka писала, що не схожу на себе Пугачову в зухвалому міні зняли в непристойній позі: "Аллусечка, ну чому...".