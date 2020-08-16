Известную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву перестали узнавать поклонники

Как передает Politeka.net, на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм опубликовали архивный кадр с примадонной. На фото всеми любимой звезде около 40 лет, но ее трудно узнать на этом снимке. Судя по всему, артистка переборщила с гримом или косметикой. Ее лицо сильно побелело, а черные глаза на фоне такого лица выглядели неестественно. Не исключено, что фото звезды было неудачно обработано в фотошопе, в результате чего лицо Пугачевой превратилось в маску.

«В прошлом присутствует многое: радость, разочарование, счастье, горе. Нужно брать только хорошее из этого прошлого и переносить его сквозь зыбкую черту – в будущее, надеясь на то, что это новое будущее будет лучше, чем всё, что осталось позади», - подписали фото.

Стоит отметить, что многие поклонники не узнали своего кумира на фото, оставив негативные отзывы под постом.

«Отфотошопили до неузнаваемости!», «Ужас», «Это Алегрова?», «Распутина», - пишут пользователи сети.

Но есть и те, кто поддерживает артистку в любом виде.

«Наша красавица. Любим», «Красотка! Дай Бог здоровья!», «До чего же хорошо», - написали преданные фанаты.

Напомним, что счастливую Пугачеву осадили за фото с Галкиным в молодежном платье: «Жила бы на пенсию…».

Как сообщала Politeka, дети Галкина и Пугачевой изумили выходками в доме, пришлось вызывать помощь: "Можно билеты продавать".

Также Politeka писала, что в сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…».